أمطار ربيعية تنعش اشجار "أبو نؤاس" وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ رغم أن أيام فصل الربيع على الأبواب، لكن الشتاء هذه المرة له رأي آخر ويصر على البقاء، بموجة أمطار استمرت بالهطول منذ يوم أمس في العاصمة بغداد وعموم المحافظات، ويبدو أن عنادها سيستمر لأيام قادمة، بحسب ما يؤكده خبراء الأنواء الجوية.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، في شوارع بغداد، توثق اغتسال شارع أبو نؤاس وسط العاصمة، والسيارات المارة على اسفلته، وأشجاره وحشائشه بمياه المطر، والمارة يحتمون بمظلاتهم محاولين حماية أبدانهم وملابسهم من البلل.

ورغم الشكاوى من غرق ببعض مناطق بغداد، خاصة أطرافها، إلا أن استعدادات أمانة بغداد في مناطق وسط العاصمة، كانت لا بأس بها في مواجهة موجة المطر العنيف، وهذا ما وثقته صور شفق نيوز، حيث يبدو أن الشارع قاوم الغرق وما زال يقاوم.

وتشير تقارير جوية إلى أن موجة الأمطار ستظل مستمرة حتى الأسبوع المقبل، وسط توقعات بموجة أمطار أكثر غزارة بمنخفض جوي يضرب البلاد يوم الجمعة المقبل.