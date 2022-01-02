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أمطار تمتد من مناطق الجنوب لتشمل العراق كافة يصاحبها انخفاض بالحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T07:45:34+0000
أمطار تمتد من مناطق الجنوب لتشمل العراق كافة يصاحبها انخفاض بالحرارة

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الأحد أن يمتد تأثير المنخفض الجوي الممطر من مناطق الجنوب ليشمل مدن العراق كافة مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فرص الامطار تستمر لغاية ليل الاحد/ الاثنين في مدن الجنوب ومناطق، من مدن الفرات الاوسط. 

وأضاف "لا يستبعد عودة هطول زخات من الأمطار الخفيفة في مناطق من مدن شمال ووسط البلاد تباعا وابتداء من فجر الاثنين،  وربما تشمل الفرات الاوسط والجنوب خلال المساء. 

كما أشار عطية إلى انخفاض درجات الحرارة في أغلب مدن البلاد تتسبب بأجواء باردة في ساعات الصباح والليل، والاعتدال مع برودة نسبية في ساعات النهار .

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