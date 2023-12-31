أمطار تغطي جنوبي العراق في أول فجر من العام الجديد

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، هطول امطار "مختلفة الشدة" على مناطق واسعة جنوبي البلاد فجر يوم غد الاثنين.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير الى تعرض المنطقة الجنوبية فجر غداً الاثنين لتساقط أمطار مختلفة الشدة وأحياناً أمطار ديمية في أوقات متفاوتة خاصة مدن البصرة، ميسان، المثنى وذي قار وأجزاء من جنوبي واسط والديوانية وجنوب النجف وبادية الجنوب.

وبين الزيادي، أن باقي مدن البلاد خارج التوقعات، موضحا أن الموجة قد تستمر مدة أسبوع، ملمحاً لعودة أمطار متفرقة الأربعاء القادم، تحديداً بادية الجنوب.

وأوضح الزيادي، أن معدلات درجات الحرارة تبقى مقاربة، مستبعداً موجات البرد قريباً.

وتشير التوقعات الجوية إلى استقرار حالة الطقس آخر أيام 2023 وليلة رأس السنة، (اليوم الاحد)، دون أي تقلبات جوية، فيما يُتوقع أن يكون الطقس بارداً خلال ليلة رأس السنة الميلادية.