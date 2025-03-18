أمطار تبدأ الليلة في العراق وتحذيرات من رياح تثير الغبار

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بدء هطول الأمطار اعتباراً من الليلة على مناطق متفرقة من البلاد، ويستمر ليوم غد الأربعاء، فيما حذرت من نشاط للرياح تُسبب موجبات غبارية تؤدي إلى تردي الرؤية.

وفي تفاصيل هذه الحالة الجوية، ذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تشكيلات السحب الركامية التي ترصدها الأقمار الاصطناعية مساء الثلاثاء تتواجد في سماء مدن وسط وغرب وشمال البلاد".

وأضافت، أن "توقعات الأمطار الليلة مصحوبة بالبرق والرعد ستكون زخات خفيفة في نينوى وأربيل وكركوك وشمال صلاح الدين، وزخات معتدلة مع بعض الغزارة في دهوك".

وعن طقس يوم غد، أوضحت الهيئة، أن "فرص الأمطار تمتد صباح ونهار الأربعاء إلى السليمانية خفيفة الشدة، وخلال مساء وليل الأربعاء متوقع هطول زخات متفرقة أو قطرات غير شاملة لبعض مناطق من مدن جنوب البلاد".

وحذرت الهيئة، "من نشاط متوقع للرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم غد الأربعاء في مدن وسط وجنوب وشمال البلاد، ويكون النشاط عالياً في مدن ديالى وكركوك والسليمانية وشمال شرق بغداد".

وتوقعت، أن "يهدأ نشاط الرياح ليلاً لتعود نهار الخميس ويتركز نشاطها في مدن جنوب البلاد وشرقها"، مشيرة إلى أن "نشاط الرياح يسبب موجات غبار محلي تسبب تردي الرؤية في مناطق متفرقة الى ما بين 2-4 كم خصوصاً مناطق النشاط الأعلى للرياح".