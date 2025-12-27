"أمطار تاريخية" في العراق.. راصد يحدد موعدها

شفق نيوز- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، موجة أمطار غزيرة وصفها بالتاريخية، تبدأ من اليوم، خاصة في الأقسام الشمالية من العراق، محذراً من سيول في تلك المناطق، تتبعها موجة برد في عموم البلاد.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز إن "البلاد تتأثر بامتداد منخفض ممطر عميق، في الساعات القادمة والليلة، حيث أن السحب الممطرة ستؤدي إلى حدوث أمطار غزيرة الشدة وهي تاريخية ذات طابع رعدي".

وحذّر الزيادي، من "تشكل سيول وغرق الأماكن المنخفضة والطرق خاصة في الأقسام الشمالية في محافظات كركوك، السليمانية، أربيل، وشمال ديالى"، مبيناً أن "باقي الأماكن ستشهد أمطار متفاوتة الشدة في مدن بغداد، كربلاء، وبابل، أما البقية ستشهد أمطار عشوائية".

وتوقع أن تشهد مدن البلاد مجدداً "منخفضاً ممطراً عصر الاثنين المقبل، مسبباً أمطار غزيرة الشدة خاصة الأقسام الشمالية، وبعض الأماكن في وسط البلاد".

وحذْر كذلك من "تشكل عاصفة ترابية مصحوبة برياح شمالية غربي البلاد يوم الاثنين تحديداً غربي الأنبار، وقد تتحرك رياح باردة فجر الثلاثاء المقبل في أغلب مدن البلاد مسببة انخفاض الحرارة في غالبية مدن البلاد".

وختم الزيادي بالقول: "نتوقع ان تستمر الموجة الباردة يومان وتنتهي مساء الأربعاء المقبل، وقد نشعر بالبرد"، موضحاً أن "منخفضات ممطرة ستعود مجدداً مطلع الشهر المقبل".