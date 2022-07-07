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مطار بغداد ينفي حصول اطلاق نار: هذه الأخبار تؤثر على واجهة البلد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-07T20:13:16+0000
مطار بغداد ينفي حصول اطلاق نار: هذه الأخبار تؤثر على واجهة البلد

شفق نيوز/ نفى مطار بغداد الدولي، يوم الخميس، حصول حادث إطلاق نار في داخله.

وذكر المطار في بيان، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، حصول إطلاق نار في مطار بغداد الدولي، وزاد البعض أكثر ذاكرين مقتل شخص جراء ذلك الإطلاق، وإذ نؤكد، عدم وجود أي حادث من هذا النوع، إذ يعتبر المطار منطقة منزوعة السلاح، وتمنع الجهات المسؤولة عن أمن المطار دخول أي نوع من الأسلحة، فإننا نتأمل من وسائل الإعلام المحترمة عدم الترويج لمثل هكذا حوادث إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية، حيث تؤثر هذه الأخبار البعيدة عن الحقيقة على اسم وسمعة واجهة مهمة من واجهات البلد".

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بأن عاملاً مصري الجنسية لقي مصرعه في مطار بغداد الدولي، نافياً حصول إطلاق نار كما تداولت وسائل إعلام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المصري يعمل داخل أحد المجمعات السكنية في مطار بغداد الدولي قرب الدفاع الجوي فارق الحياة أثناء العمل بعد أن وجدت جثته محترقة، بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف أن تحقيقاً فتح لمعرفة ملابسات الحادث، وتم اعتقال 4 مصريين زملاء على ذمة التحقيق.

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