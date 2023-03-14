مطار بغداد يفتتح مدرجاً ثانياً لاستقبال وإقلاع الطائرات

شفق نيوز/ أعلن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد الأسدي، يوم الثلاثاء، عن افتتاح مدرجاً ثانياً في مطار بغداد الدولي ومرافق خدمية خاصة بالمسافرين.

وقال الأسدي خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه تم افتتاح المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي "15-33L" وبعض المرافق الخدمية الخاصة بالمسافرين.

وأضاف "كما تم إعادة تأهيل بعض الاعمال في صالات المسافرين والتي تتعلق بأماكن الجلوس والخدمات الصحية وغيرها".

وأشار إلى أن "عودة المدرج الثاني في المطار للعمل جاء نتيجة أعمال التأهيل والتطوير وبإشراف الهندسية المدنية في المطار وضمن المواصفات المعتمدة".

وتبلغ مساحة المدرج 1600 متر مربع وتم إنجازه خلال مدة 125 يوماً.