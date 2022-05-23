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بعد توقفها لساعات.. استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-23T08:38:58+0000
بعد توقفها لساعات.. استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات العراق

شفق نيوز/ استأنفت المطارات العراقية، يوم الإثنين، رحلاتها الجوية بعد توقفها لساعات جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

وابلغت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 650 م RVR ، بعد توقفها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد".

كذلك أعلن مطارا النجف وأربيل استئناف رحلاتهما الجوية.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، في وقت سابق اليوم الاثنين، إغلاق جميع مطارات البلاد، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وصباح اليوم، اعلنت وزارة الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، عن تعليق الرحلات الجوية من والى مطار اربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

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