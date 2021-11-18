صور.. مطار بغداد يستقبل 30 شخصاً من المهاجرين لبلاروسيا

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الخميس، بوصول أول وجبة من المهاجرين العراقيين إلى مطار بغداد الدولي، قادمون من العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 30 مهاجراً وصلوا إلى مطار بغداد ضمن أول وجبة عائدة من المهاجرين العالقين منذ عدة أسابيع على حدود بيلاروسيا ودول الاتحاد الاوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، بوصول اول وجبة من المهاجرين الى مطار اربيل الدولي وهم أطفال ونساء وكبار السن.

من جانبها، قالت وزارة النقل العراقية في بيان مقتضب، إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاروسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".

ووفق المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل فإن الوجبة الأولى تضم 431 شخصا، 90% منهم من سكان الإقليم.

ومنذ أسابيع تمنع الحكومة الليتوانية مئات العراقيين أغلبهم من الكورد بصفة "مهاجرين غير نظاميين" القادمين من بيلاروسيا من الدخول إلى أراضيها، وهو ما دفع الأخيرة لتشديد حدودها لمنع إعادة هؤلاء المهاجرين إليها، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

والأسبوع الماضي، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه.

هذا وقال أحد المواطنين العراقيين العائدين إلى بغداد، فور وصوله مطار بغداد، إن "محاولات عدة أجراها رفقة آخرين، لعبور الحدود البيلاروسية صوب دول الاتحاد الأوروبي، لكن جميعها باءت بالفشل".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، أن "دخول بولندا بشكل غير شرعي، يتطلب دفع مبلغ مالي يتجاوز ثلاثة آلاف دولار، إلى مهربين من جنسيات مختلفة من بينهم عراقيون".

وأشار إلى أن عودته إلى العراق، كانت طوعية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود الكثير من العراقيين مازالوا عالقين على الحدود، ويحاولون العبور لدول الاتحاد الأوروبي.