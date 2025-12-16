مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عاماً.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الرحلة جاءت تتويجاً لجهود متواصلة أثمرت عن تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية، مؤكداً تشغيل الرحلة على خط بغداد – أثينا – بغداد ضمن جدول منتظم بواقع رحلتين أسبوعياً، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلاً تبعاً لمعدلات الطلب ونسب الامتلاء.

وأضاف أن "الرحلة نُفذت من قبل شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذاناً بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد".

وأشار البيان، إلى أن "هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق، وتعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية العراقية، ويؤكد أن المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقابلة للاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، ولاسيما أن شركة Aegean Airlines تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية، إلى جانب أسطول جوي حديث ومتطور".

وتابع: "من المقرر أن تنفذ الخطوط الجوية العُمانية رحلات إلى أوروبا انطلاقاً من مطار بغداد الدولي، بما يعزز الربط الجوي بين بغداد والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقاً أوسع لحركة المسافرين، وينعكس إيجاباً على قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي".

ولفت البيان، إلى أن هذه التطورات تمثل إضافة نوعية لملف السلامة الجوية، وتسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي المفروض على الناقل الوطني العراقي، ولاسيما في ظل التقدم الكبير الذي حققته الخطوط الجوية العراقية في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات والأخطاء المسجلة 81%، في مؤشر واضح على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية.

كما يعكس تنفيذ هذه الرحلة، وفقاً للبيان، نجاح المطارات العراقية في استعادة حضورها الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة العراق كمحور جوي قابل للتشغيل الآمن والمنتظم، بعد سنوات من التحديات، وبما ينسجم مع الرؤية الحكومية لوزارة النقل في تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الانفتاح على العالم، وجعل الأجواء العراقية جسراً للتواصل العالمي .