أول رحلة لطائرة إيرباص A350 التابعة للإمارات تحط في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز - بغداد

شهد مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، وصول أول رحلة لطائرة إيرباص A350 التابعة لطيران الإمارات، في خطوة عدتها وزارة النقل العراقية محطة "مهمة" نحو تعزيز العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المطار.

وقالت الوزارة في بيان، إن استقبال هذه الطائرة الحديثة من الجيل الجديد يؤكد جاهزية مطار بغداد الدولي لاستيعاب احدث الطائرات التجارية العالمية، كما يعكس الثقة المتنامية بشبكة النقل الجوي وخدمات المناولة الارضية التي يقدمها المطار.

يذكر ان مطار بغداد الدولي يواصل استقبال الشركات الطيران العالمية على المستويين المحلي والدولي، مما يؤكد حرصه على مواكبة التطورات في قطاع الطيران العالمي.