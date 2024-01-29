مطار بغداد الدولي يعلن عودة حركة الطيران بعد توقف لغرض الصيانة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة العمل امام الرحلات القادمة والمغادرة بعد توقف في احد مدارجها بسبب الصيانة.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تود أن تبين للرأي العام وللمسافرين بعودة العمل بصورة طبيعة في المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة ، بعد إكمال أعمال الصيانة الضرورية للإنارة الملاحية على المدرج 15 من قبل الفرق الفنية المختصة.

وكانت ادارة مطار بغداد الدولي اعلنت، مساء اليوم الاثنين، إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية بسبب تمديد أعمال الصيانة على أحد مدارج المطار.