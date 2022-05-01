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مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية بسبب الغبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T11:24:18+0000
مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية بسبب الغبار

شفق نيوز/ علقت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، تسيير الرحلات الجوية جراء سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد مما أدى إلى تراجع مدى الرؤية لمستويات متدنية جدا.

وأعلنت إدارة المطار في بيان، عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م .

وأضاف أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية .

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعليق الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي خلال اقل من شهر بسبب العواصف الترابية التي تجتاح العراق بين الحين والآخر.

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