مطار بغداد الدولي يصدر توضيحاً بشأن اندلاع حريق في إحدى صالات المطار

شفق نيوز/ نفت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الجمعة، الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي باندلاع حريق في إحدى صالات المطار.

وأكدت الإدارة في بيان اليوم، أنها تفند تلك المعلومات غير الدقيقة والتي تهدف لاشاعة ثقافة الفوضى والارباك في واقع العمل، مبينةُ في الوقت ذاته بأهمية توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات الغير دقيقة .

وأكدت إدارة المطار بأن حركة العمل في صالاتها تسير بانسيابية عالية وفق جدول الرحلات لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد دون تأخير أو تأجيل في الرحلات الجوية .