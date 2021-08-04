مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

شفق نيوز/ أوضح مطار النجف الدولي، يوم الاربعاء، تفاصيل حادث انحراف طائرة إيرانية عن المدرج اثناء اقلاعها، مؤكدة عدم تسجيل اي اصابات بشرية.

وذكر المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الطائرة تابعة لشركة طيران قشم الإيرانية، وكانت متوجهة إلى مدينة مشهد الايرانية الا انها انحرفت عن مسارها اثناء الاقلاع إلى الكتف الترابي للمدرج.

واشار الى ان فريق الإنقاذ توجه الى الطائرة لإخلاء المسافرين تحسباً لأي طارئ.

بدوره قال مدير العمليات في المطار، إن فريقا فنيا من المهندسين تابعين لشركة قشم وصل مطار النجف لإصلاح العطل الفني ومن المتوقع إقلاع الطائرة بعد منتصف الليل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية محمد حسن ذي بخش، عن خروج طائرة ركاب تابعة لشركة " قشم إير" عن مدرج مطار النجف الدولي بسبب خلل في عدة هبوط الطائرة.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن "ذي بخش" قوله، إن الرحلة QB2316 المتجهة من النجف الى طهران من طراز ايرباس A320، قد خرجت من مسارها على مدرج مطار النجف عند اقلاعها ظهر اليوم الأربعاء.

ونوه إلى أن الطائرة انحرفت الى الساحة الترابية المحاذية للمدرج، مبينا أن الحادث نجم عن خلل بعدة هبوط الطائرة.

واكد المتحدث سلامة كافة الركاب كافة الذين غادروا متن الطائرة، وسيكملون رحلتهم الى طهران عبر طائرة بديلة.