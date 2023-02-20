مطار النجف ينفي حصول عراك بين موظفيه: يتمتعون بالسمعة الطيبة

شفق نيوز/ نفت إدارة مطار النجف الاشرف الدولي اليوم الاثنين، حصول شجار أو تشابك بالأيادي قد وقع داخل أروقة المطار.

وصرحت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما تداولته عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بحصول مشاكل وعراك نود نفيه جملة وتفصيلا، وإن كافة العاملين في مطارنا يتمتعون بالسمعة الطيبة وحريصين على أمن وسلامة هذا الصرح الحيوي".

ودعا البيان؛ وسائل الاعلام إلى "عدم الترويج لمثل هكذا حوادث إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية".

وأفاد مصدر أمني في النجف، في وقت سابق من اليوم الإثنين، باندلاع اشتباك عنيف بالأيدي داخل المطار الدولي بالمحافظة بين مسؤولي أحد الأقسام.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عراكاً عنيفاً بالأيدي اندلع، اليوم، داخل مطار النجف الدولي بين مسؤولي شعبة العقود والجودة، بسبب الخلاف على ملفات فساد داخل المطار".

وبين المصدر، ان "بعض العاملين في المطار تدخلوا لحل الإشكال والوصول لهدنة بين الطرفين".

يشار إلى أن دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، قالت عبر بيان صدر منتصف شهر كانون الثاني الماضي، إن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، تمكَن إثر قيامه بأعمال التحري والتدقيق من ضبط معاملات شراء صوريَة في مطار النجف الدوليِ، لافتة إلى قيام لجنة المشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكل مُخالف للقانون.