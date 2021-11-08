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مطار النجف يعلن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى إيران

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-08T13:04:29+0000
مطار النجف يعلن زيادة عدد الرحلات الجوية إلى إيران

شفق نيوز / أعلن مطار النجف الدولي، يوم الاثنين، عن زيادة عدد الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران.

وقال مدير المطار حكمت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "إلغاء الفيزا بين العراق وإيران زاد من عدد الرحلات الجوية، حيث أنها كانت سابقاً رحلتين في اليوم أي أن عدد الرحلات في الاسبوع تصل إلى ١٥، لكن بعد إلغاء التأشيرة زاد عدد الرحلات إلى ٢٥ رحلة باليوم، بواقع عشرة رحلات إلى إيران ،وخمسة عشر رحلة إلى باقي الدول المختلفة".

وأضاف أحمد، أن "هناك زيادة في عدد الشركات المختصة بهذا المجال، وأن عدد شركات الطيران الآن في مطار النجف هي ٢٥ شركة طيران عاملة، منها إيرانية وأجنبية، فيما يبلغ عدد المسافرين يوميا ثلاثة آلاف مسافر إلى جميع الدول".

وكان مطار النجف الدولي، قد أعلن في ٢٥ تشرين الأول الماضي، إلغاء سمة تأشيرة الدخول "الفيزا" عن الوافدين والمسافرين إلى إيران.

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