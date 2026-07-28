مطار النجف يعلن زيادة في عدد الرحلات الجوية مع اقتراب "الأربعينية"

شفق نيوز- النجف

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الجوية الوافدة، تزامناً مع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين، واستمرار تدفق الزائرين من مختلف دول العالم.

وقال مسؤول العلاقات في المطار، مثنى الطالقاني، لوكالة شفق نيوز، إن "المطار استقبل منذ الأول من شهر صفر ولغاية الثاني عشر منه(15 من الشهر الجاري ولغاية 27 منه) أكثر من 355 رحلة جوية، نقلت على متنها أكثر من 82 ألفاً و509 مسافرين".

وأضاف أن "أعداد الرحلات تشهد تصاعداً مستمراً مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية"، مشيراً إلى أن "المطار سجل خلال اليوم الثالث عشر من شهر صفر 62 رحلة جوية قادمة من مختلف الوجهات الدولية".

وأكد الطالقاني أن إدارة المطار تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الرحلات والمسافرين، بما يضمن انسيابية حركة الوافدين وتقديم أفضل الخدمات للزائرين القادمين لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه.