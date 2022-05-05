مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ علقت ادارتا مطاري بغداد والنجف، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية التي تغطي سماء العراق.

وابلغ مصدر من ادارة مطار النجف، وكالة شفق نيوز، إنها علقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة الى المطار بسبب استمرار العاصفة الترابية.

كما أشار مصدر في بغداد، إلى أن مطار العاصمة الدولي قرر ايضاً تعليق سبع رحلات حتى الان لذات السبب.

واصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، توضيحاً صحفيا أكدت فيه "استمرار الحركة الجوية لهذا اليوم الخميس"، وبينت أنه "لا يوجد غلق للأجواء أو تأخير في موعد الرحلات الجوية في المطار".

وكان مطار السليمانية الدولي قد قرر في وقت سابق اليوم، تعليق رحلاته بسبب سوء الاحوال الجوية.

ويتوقع راصد جوي، أن "تخف شدتها خلال الساعتين المقبلتين في العاصمة بغداد وبالتدريج تزول من باقي المدن تدريجياً"، مبيناً أن "العاصفة الان تتجه نحو بادية الجنوب، وتاثيرها اقل شدة على مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

ويغطي التراب سماء العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عراقية، وبشكل كامل منذ ليل امس، وذلك بعد هبوب العاصفة الترابية من الحدود الغربية حيث صحراء محافظة الأنبار، في وقت دخلت مستشفيات العاصمة حالة الانذار لاستقبال الاف الحالات من المصابين بالاختناق.