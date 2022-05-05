سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-05T07:24:13+0000
مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ علقت ادارتا مطاري بغداد والنجف، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية التي تغطي سماء العراق.

وابلغ مصدر من ادارة مطار النجف، وكالة شفق نيوز، إنها علقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة الى المطار بسبب استمرار العاصفة الترابية.

كما أشار مصدر في بغداد، إلى أن مطار العاصمة الدولي قرر ايضاً تعليق سبع رحلات حتى الان لذات السبب.

واصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، توضيحاً صحفيا أكدت فيه "استمرار الحركة الجوية لهذا اليوم الخميس"، وبينت أنه "لا يوجد غلق للأجواء أو تأخير في موعد الرحلات الجوية في المطار".

وكان مطار السليمانية الدولي قد قرر في وقت سابق اليوم، تعليق رحلاته بسبب سوء الاحوال الجوية.

ويتوقع راصد جوي، أن "تخف شدتها خلال الساعتين المقبلتين في العاصمة بغداد وبالتدريج تزول من باقي المدن تدريجياً"، مبيناً أن "العاصفة الان تتجه نحو بادية الجنوب، وتاثيرها اقل شدة على مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

ويغطي التراب سماء العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عراقية، وبشكل كامل منذ ليل امس، وذلك بعد هبوب العاصفة الترابية من الحدود الغربية حيث صحراء محافظة الأنبار، في وقت دخلت مستشفيات العاصمة حالة الانذار لاستقبال الاف الحالات من المصابين بالاختناق.

 

related

مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

Date: 2021-08-04 16:38:50
مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

ما حقيقة اصابة سعودي وايراني في كربلاء بـ"كورونا"؟

Date: 2020-02-24 18:25:43
ما حقيقة اصابة سعودي وايراني في كربلاء بـ"كورونا"؟

بغداد تتغطى بالتراب بشكل كامل ومستشفياتها تعلن النفير

Date: 2022-05-05 05:28:25
بغداد تتغطى بالتراب بشكل كامل ومستشفياتها تعلن النفير

موعد انتهاء العاصفة الترابية في سماء العراق

Date: 2022-05-05 07:16:12
موعد انتهاء العاصفة الترابية في سماء العراق

اجواء صفراء مغبرة.. هكذا بدت بغداد صباحاً (صور)

Date: 2022-05-05 08:00:30
اجواء صفراء مغبرة.. هكذا بدت بغداد صباحاً (صور)

القضاء يصدر حكما جديدا بحق "الكرعاوي" وإلزامه بغرامة مالية كبيرة جدا

Date: 2021-06-16 11:17:25
القضاء يصدر حكما جديدا بحق "الكرعاوي" وإلزامه بغرامة مالية كبيرة جدا

"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

Date: 2022-05-02 05:39:18
"خفت شدتها".. آخر تطورات العاصفة الترابية في العراق

مستشفيات العراق تستقبل أكثر من 400 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

Date: 2022-05-01 16:33:11
مستشفيات العراق تستقبل أكثر من 400 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية