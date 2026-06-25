مطار النجف يستقبل ويودع 30 ألف مسافر منذ بداية محرم

شفق نيوز– النجف

سجل مطار النجف الدولي، يوم الخميس، نحو 30 ألف مسافر و170 رحلة جوية منذ بداية شهر محرم الحرام، بالتزامن مع توافد الزائرين إلى المحافظة لإحياء مراسم الشهر.

وقال مصدر في المطار لوكالة شفق نيوز، إن عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة المسجلة منذ الأول من محرم وحتى الآن بلغ 170 رحلة، فيما وصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار إلى نحو 30 ألف مسافر.

وأضاف، أن حركة الطيران تشهد انسيابية مع تزايد أعداد الزائرين الوافدين إلى محافظة النجف، مؤكداً استمرار الجهود التشغيلية والخدمية لتأمين حركة المسافرين والرحلات الجوية خلال هذه الفترة.

وامس الأربعاء، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن أكثر من ثلاثة ملايين زائر إيراني وصلوا إلى مدينة كربلاء العراقية للمشاركة في مراسيم إحياء ذكرى عاشوراء التي تصادف اليوم الخميس 25 حزيران/ يونيو.

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى عاشوراء، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين حركة الزائرين وتقديم الخدمات لهم.