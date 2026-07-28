مطار النجف يستقبل رحلات لشركتين إيرانيتين جديدتين

شفق نيوز- النجف

أعلن مطار النجف الدولي، يوم الثلاثاء، انضمام شركتي طيران إيرانيتين جديدتين إلى قائمة الشركات العاملة فيه، بالتزامن مع تصاعد حركة الرحلات الجوية استعداداً لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وبحسب بيان لإدارة المطار، ورد لوكالة شفق نيوز، استقبل صباح اليوم أولى رحلات شركتي JSKY Airlines وSoroush Air، لتنضما رسمياً إلى قائمة شركات الطيران الإيرانية العاملة في مطار النجف الدولي.

وأوضح البيان أن انضمام الشركتين من شأنه تعزيز شبكة الربط الجوي بين العراق وإيران، وتوفير خيارات أوسع أمام المسافرين والزائرين، ولا سيما مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم انسيابية حركة النقل الجوي عبر مطار النجف، وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات خلال موسم الزيارة الأربعينية.