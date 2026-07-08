مطار النجف يحدد موعد مغادرة جثمان خامنئي

شفق نيوز- النجف

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، يوم الأربعاء، أن جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، سيغادرة من المطار مساء، بعد إنتهاء مراسم التشييع في كربلاء، بعد أن جرى تشييعه في النجف.

وذكر معاون مدير العلاقات والإعلام والمراسم في المطار، مثنى الطالقاني، لوكالة شفق نيوز، أن الاستعدادات في مطار النجف تركزت على استقبال طائرتين فقط، الأولى أقلّت الوفد الإيراني الرسمي برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والثانية كانت مخصصة لنقل الجثمان والمرافقين له، مبيناً أن هاتين الطائرتين هما الرحلتان اللتان استقبلهما المطار خلال فترة التحضيرات.

وأضاف الطالقاني، أن المطار شهد خلال اليومين السابقين استعدادات واسعة لاستقبال الجثمان، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين العراقيين، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي حضر إلى المطار يوم أمس على رأس وفد رسمي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية والدينية العراقية.

ووصل جثمان علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي مساء أمس الثلاثاء، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين للمشاركة في مراسم التشييع، حيث جرت مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين عراقيين وشخصيات سياسية ودينية وعشائرية.

وبحسب الطالقاني، جرى بعد وصول الجثمان توجيهه إلى صحن الإمام علي في النجف، حيث أقيمت مراسم الوداع وصلاة الجنازة، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى مدينة كربلاء لاستكمال مراسم التشييع في العتبات المقدسة.

وشهدت النجف صباح الأربعاء مراسم تشييع واسعة وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، بمشاركة شعبية ورسمية، قبل انتقال الموكب إلى كربلاء، حيث استُكملت المراسم عند مرقد الإمام الحسين ثم مرقد أبي الفضل العباس.

وقال الطالقاني إن الجثمان سيعود مساء اليوم إلى مطار النجف الدولي تمهيداً لمغادرته والعودة إلى مدينة مشهد، موضحاً أن موعد الرحلة سيكون بين الساعة التاسعة والحادية عشرة ليلاً.