مطار النجف: نتوقع ارتفاعا كبيرا في الرحلات وبعض الدول لجأت إلى تأجير الطائرات

شفق نيوز/ أعلن مطار النجف الدولي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع كبير في عدد الرحلات الجوية تزامنا مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين، وفيما أشار إلى تأجير بعض الدول رحلات لنقل زائريها، أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا لدى جميع الزائرين الوافدين خلال الفترة الماضية.

وقال مدير المطار، حكمت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "معدل الرحلات الجوية خلال الأيام العادية كانت تتراوح ما بين 40 إلى 45 رحلة، أما حاليا فهناك ارتفاع كبير في عدد الرحلات، ويزداد العدد كلما اقترب موعد زيارة الأربعين".

وأضاف أحمد، "وبلغت عدد الرحلات الجوية في مطار النجف لهذا اليوم 120 رحلة، ومن المتوقع خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الثلاثاء والأربعاء والخميس) أن تصل إلى 200 رحلة في اليوم"، مشيرا إلى أن "أغلب الرحلات القادمة تأتي من دول (إيران، ولبنان، وتركيا، وعُمان، والإمارات وباكستان)".

وعن عدد الزائرين الذين يصلون إلى المطار، أوضح أحمد، أن "كل طائرة تحمل تقريبا 100 راكب، أي من 12 إلى 15 الف مسافر تقريبا يحط رحاله بالمطار في اليوم الواحد".

وتابع احمد، أن "مطار النجف لم يطلب طائرات لنقل الزائرين، وإنما بعض الدول التي ليس لديها اتصال مع المطار، تطلب طائرات مؤجرة منها ما طلبته أذربيجان بتأجير تسع رحلات لنقل زائريها إلى النجف".

وأكد أحمد، أن "المطار يطبّق الإجراءات الصحية كاملة، وهناك قسم الصحة التابع إلى وزارة الصحة في المطار لمواجهة الأمراض الانتقالية، كما تم إنشاء مستشفى متنقل من قبل الحشد الشعبي لمساعدة المسافرين وفحص كورونا وغيرها من الفحوصات المطلوبة دوليا".

وعن نتائج هذه الفحوصات، ذكر مدير مطار النجف في ختام حديثه، أن "المطار لم يسجل أي إصابة بكورونا لدى جميع الزائرين الوافدين إليه خلال الفترة الماضية".