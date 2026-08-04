مطار النجف: استقبل أكثر من 125 ألف مسافر خلال 19 يوماً

شفق نيوز- النجف

أعلن مطار النجف الدولي، يوم الثلاثاء، استقبال أكثر من 125 ألف مسافر عبر رحلاته الجوية خلال أول 19 يوماً من شهر صفر، تزامناً مع تزايد حركة الزائرين الوافدين إلى المحافظة.

وقال مدير إعلام المطار، عمار الطفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن المطار سجل 845 رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من الأول إلى التاسع عشر من شهر صفر، ضمن الاستعدادات الخاصة بموسم الزيارات.

وأضاف أن عدد المسافرين القادمين عبر مطار النجف الدولي بلغ 125,595 مسافراً، فيما بلغ عدد المغادرين 88,653 مسافراً، ما يعكس استمرار النشاط المكثف في حركة النقل الجوي عبر المطار خلال هذه الفترة.

ويقصد محافظتي النجف وكربلاء ملايين الزائرين حول العالم بالتزامن مع الزيارة الأربعينية التي تصادف في العشرين من شهر صفر وفق التقويم الهجري.