مطار النجف.. احباط محاولة "اغتصاب" موظف عراقي على يد عاملين باكستانيين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، اليوم السبت، بإحباط محاولة اغتصاب مواطن عراقي داخل مطار النجف الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عاملين اثنين من دولة باكستان يعملان في مطار النجف قاما بمحاصرة موظف خدمات عراقي الجنسية يعمل في المطار داخل (الكمب) الخاص بالموظفين الأجانب في المطار".

وبين المصدر، أن "أحد العراقيين بطريق الصدفة كشف الامر وانقذ المواطن العراقي من يدهما، فيما تم اعتقال الموظفين الباكستانيان من قبل جهاز المخابرات في المطار، وهما قيد التحقيق في الوقت الحالي".