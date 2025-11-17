مطار الموصل يستعد لاستقبال ثلاث طائرات غداً

شفق نيوز- نينوى

أكد مدير مطار الموصل الدولي عمار البياتي، يوم الاثنين، أن المطار يستعد لاستقبال ثلاث طائرات قادمة من بغداد غداً، مشيراً إلى أن وتيرة العمل مستمرة بشكل يومي استعداداً للتوسعة المقبلة في الخدمات.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المطار تجري مباحثات قد تفضي الخميس المقبل إلى التعاقد على إضافة رحلات داخلية جديدة، بما يسهم في توسيع حركة النقل الجوي في نينوى وتلبية الطلب المتزايد على السفر".

وأضاف أن "الأعمال الإنشائية في صالة الـVIP تسير بوتيرة متقدمة، إذ بلغت نسبة الإنجاز 80%"، موضحاً أن الفرق الفنية تواصل استكمال المتطلبات النهائية لضمان جاهزيتها وفق المعايير المعتمدة.

وشدد البياتي على أن إدارة المطار تمضي بخطوات ثابتة لرفع مستوى الخدمة وتحسين بيئة السفر، استعداداً لمرحلة توسع أكبر في الخطوط والوجهات خلال الفترة المقبلة.