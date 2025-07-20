مطار الموصل.. تحديد موعد التشغيل وبدء تسيير الرحلات

شفق نيوز- نينوى

نفى مدير مطار الموصل الدولي، عمار خضر البياتي، يوم الأحد، تصريحات نُسبت إليه في وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت معلومات "غير دقيقة" بشأن موعد تسيير الرحلات من المطار، مؤكداً أن هناك سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية التي يجب استكمالها قبل الإعلان الرسمي عن تشغيل المطار.

وقال البياتي، في توضيح أبلغ فيه وكالة شفق نيوز: "نحن نتمنى أن يتم تسيير الرحلات من مطار الموصل الدولي اعتباراً من اليوم، ولكن الأمر مرهون بإتمام جملة من المتطلبات التقنية والرسمية”.

وأوضح أن أبرز هذه المتطلبات تتضمن قدوم الشركة الفاحصة الدولية التي تمنح المصادقة الفنية على جميع مفاصل المطار بعد إجراء فحص شامل، والمتوقع أن تصل خلال 15 يوماً، وسيستغرق الفحص نحو خمسة أيام، إضافة إلى الحصول على موافقات ومصادقات سلطة الطيران المدني العراقي بشأن جاهزية المطار للتشغيل".

وتابع البياتي: "كما يجب إبرام التعاقدات مع شركات الطيران الراغبة في العمل بمطار الموصل"، لافتاًَ إلى وجود توجيه رسمي من رئيس الوزراء بضرورة "استكمال جميع هذه المتطلبات خلال شهرين، لحين التوصل إلى اتفاق مع شركة مشغّلة رصينة تُعنى بإدارة وتشغيل المطار".

وختم مدير مطار الموصل، حديثه بالقول: "نعمل بجهد متواصل وبتنسيق مع الجهات المعنية على أن يكون مطار الموصل جاهزاً بشكل كامل لاستقبال الرحلات قريباً، وفق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً".

وكان مدير مطار الموصل الدولي، عمار البياتي، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن المطار بات جاهزاً للافتتاح من الناحية الإنشائية والفنية، بعد إكمال جميع أعمال الإعمار والبنى التحتية، مبيناً أن المرحلة الحالية دخلت طور التشغيل والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة المطار.

يذكر أن مشروع مطار الموصل الدولي قد شهد انطلاقة جديدة عام 2023 بسبب الدمار الذي لحق به إبان سيطرة داعش على الموصل، وتم تمويله عبر موازنة الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وبتعاون مباشر مع عدة جهات حكومية من ضمنها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية.