أمطار العراق غداً.. تفاصيل بؤر الغزارة والأكثر تأثراً والأقل حظاً

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى تباين شدة هطول الأمطار على مختلف المحافظات غداً الاثنين، مع بؤر غزيرة محتملة خصوصاً في المنطقة الشمالية تتبعها الوسطى.

وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فإن "محافظات دهوك وأربيل والسليمانية تشهد نشاطاً مطرياً لافتاً يتراوح بين المتوسط والغزير، مع اشتداد الهطول على الأقسام الجبلية والشمالية والشرقية للبلاد".

كما توقعت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "تُسجل نينوى أمطاراً خفيفة إلى متوسطة الشدة مع بؤر للغزارة شمال شرق المحافظة. أما محافظة كركوك، فتستقبل أمطاراً متوسطة إلى غزيرة أحياناً تمتد تأثيراتها نحو جهاتها الشمالية الشرقية".

وأوضحت أن "في المنطقة الغربية وتحديداً الأنبار، فهي تحت تأثير أمطار خفيفة غرباً، فيما تتحسن فرص الهطول تدريجياً على بقية الأقسام خصوصاً الشمالية الشرقية منها".

ولفتت إلى أن "محافظتي صلاح الدين وديالى تدخلان ضمن نطاق أمطار متوسطة إلى غزيرة، بينما تزداد فترات الهطول في العاصمة بغداد ومحافظة واسط لتسجلا أمطاراً متوسطة مع فترات من الغزارة".

وتابعت "كما تشهد محافظات بابل وكربلاء والديوانية والنجف أمطاراً متوسطة إلى خفيفة الشدة في أغلب الفترات".

وأشارت في الختام إلى أن "محافظات ميسان وذي قار والمثنى تقع ضمن نطاق الفرص المتفرقة، في حين تبقى فرص الأمطار على البصرة ضعيفة ومحدودة".