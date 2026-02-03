أمطار العراق.. زخات في الشمال والوسط وموجة جديدة تبدأ الجمعة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى استمرار فرص هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، فيما تبدأ موجة جديدة يوم الجمعة المقبل وتستمر عدة أيام.

جاء ذلك في تقرير للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أشارت فيه إلى أن صور الأقمار الاصطناعية توضح تواجد الغيوم في أجواء أغلب مدن البلاد، مع تلاشيها في بعض المدن.

وعن توقعات الليلة، رجحت الهيئة هطول زخات مطر خفيفة إلى معتدلة الشدة، مع بؤر محدودة للغزارة في مناطق متفرقة من مدن البلاد، بما فيها العاصمة بغداد.

وأوضحت أن رصدات الطقس الصادرة من محطاتنا الأنوائية تشير إلى توقف الهطول حالياً في أغلب مدن الجنوب وبعض مناطق الوسط.

كما تبدأ فرص الأمطار بالضعف تدريجياً في عموم المدن خلال ساعات الليل، مع اندفاع الفعالية المطرية باتجاه مناطق شرق البلاد.

أما عن طقس يوم غد الأربعاء، توقعت الهيئة أن تسود أجواء صافية ومستقرة في عموم مدن البلاد تحت تأثير استقرار نسبي في عناصر الطقس، مع أجواء مشمسة عموماً وظهور بعض السحب المتفرقة.

ويُستثنى من ذلك - بحسب الهيئة - مدن شمال البلاد وبعض مناطق ديالى وشرق واسط، حيث تستمر فرص هطول زخات مطر خفيفة إلى معتدلة الشدة خلال ساعات النهار، نتيجة استمرار تأثيرات حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق.

وتضعف هذه الفرص تدريجياً مع ساعات الليل، لتتجه الأجواء نحو التحسن والاستقرار التدريجي.

وعن توقعات ما بعد غد الخميس، رجحت الهيئة اندفاع سحب من جهة غرب البلاد، والأجواء غائمة إلى غائمة جزئياً من دون فعالية مطرية.

أما الجمعة، فإن خرائط الطقس تشير إلى بداية تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة تبدأ خلال ساعات مساء الجمعة وتستمر عدة أيام، تتركز أغلب فعاليتها في مدن شمال البلاد، إضافة إلى بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفقاً لتوقعات الهيئة.