أمطار العراق "تعري" شبكات الصرف الصحي ومناطق تخرج عن السيطرة (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظات العراق، اليوم الجمعة، موجة أمطار غزيرة انهارت بسببها شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وجعلت المواطنين يلازمون منازلهم، فيما لجأ بعضهم الى الاعتماد على أنفسهم في التنقل وبطرق، تصنف بأنها "بدائية".

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز إن موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق العراق جميعاً "عرت" شبكات الصرف الصحي أمام موجة الأمطار وأول اختبار حقيقي تشهده البلاد في هذا الشتاء، ما جعل الكثير منهم يحجمون عن مزاولة أعمالهم الطبيعية، فيما لجأ بعضهم الى التنقل بطرق بدائية.

وأضاف المراسلون المنتشرون في مناطق العراق المختلفة أن بعض المواطنين لجأوا الى استخدام "الطابوق" والبلوك" للتنقل بين مساحات قريبة بسبب انسداد منظومات المجاري، فيما برز الى الواجهة استخدام "البلم" والستوتة من أجل التنقل بعد تعذر التنقل بالسيارات العادية في بعض المناطق.

الامطار في بسماية

وشكا عدد من السكان في مدينة بسماية السكنية الجديدة في بغداد الذين تحدثوا لوكالة شفق نيوز من "دخول مياه الأمطار الى بعض الشقق عبر الشبابيك المطلة على الشارع"، فيما بيّن آخرون أن "الفتحات بين طوابق البنايات كانت أيضا ممرا لعبور مياه الأمطار الشديدة".

الناصرية تغرق

من جهته قال سكان في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز إن "الأمطار أدت الى انهيار تام لشبكات الصرف الصحي، فيما بدأنا بالاعتماد على أنفسنا وبطرق بدائية للتنقل بين مكان وآخر".

واسط تدخل النفير العام

من جهتها قالت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "منتسبي قسم شرطة الاقضية (مركز شرطة شيخ سعد)، وبمشاركة شعبة استخبارات الاقضية تمكنوا، ورغم الظروف الجوية القاسية من انقاذ عائلة واسطية من الغرق بسبب الأمطار الغزيرة من دون وقوع خسائر بشرية".

‏بدورها أعلنت لجنة مكافحة السيول في محافظة واسط، عن دخولها مرحلة النفير العام في المحافظة تحسبا لأي سيول قادمة من إيران.

وقال عضو اللجنة ومدير عام الدفاع المدني في المحافظة، سمير المگصوصي لوكالة شفق نيوز، انه "تم تفعيل عمل اللجنة منذ، يوم أمس، ودخلت منذ ظهر مرحلة النفير العام من خلال توجيه 16 فرقة مكافحة وكافة السفن والاليات المتخصصة تحسباً لأي طارئ".

وأضاف المكصوصي، أن "اللجنة تراقب الوضع عن كثب، حيث أنه في الوقت الحالي ما يزال تحت السيطرة"، منوهاً أن "الأمطار لا تزال مستمرة بالهطول على واسط منذ ظهر اليوم".

وتابع المسؤول المحلي، أن" قدوم السيول إلى واسط يعتمد على كمية الأمطار التي تنزل على الجانب الإيراني "، مشيراً إلى أن " قوات الشرطة تمكنت من إخلاء عوائل من منازلها في ناحية الشيخ سعد بعد تعرضها للغرق، بمياه الأمطار وخوفاً من سقوطها".

السعدية في ديالى تخرج عن السيطرة

وبينما تشهد محافظة ديالى موجة أمطار غزيرة، فان ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة خرجت عن السيطرة، بحسب الأهالي.

ودعا أهالي الناحية في حديث لوكالة شفق نيوز الجهات المعنية إلى "إنقاذهم من الغرق، وتفادي خسائر مادية جسيمة لمصالحهم التجارية بسبب الأمطار الغزيرة وانهيار شبكات الصرف الصحي".

وأضاف الأهالي أن "أسواق السعدية غرقت ونحو 100 محل تجاري بمختلف المصالح والبضائع غمرتها المياه جراء انهيار وانسداد شبكة الصرف الصحي التي أصبحت خارج الخدمة".

وتابع الأهالي أن "أسباب الغرق تعود لإهمال شبكات المجاري وغياب أعمال الصيانة رغم التحذيرات وحالات الغرق المستمرة خلال موسم الشتاء"، داعين الجهات المعنية الى "اسعاف ارزاق المواطنين ومصادرهم المعيشية وتفادي خسائر مادية جسيمة".