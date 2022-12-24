أمطار العراق.. الحكومة تستنفر وأمانة بغداد تشكو شبكتها: لا تستوعب المياه

شفق نيوز/ قال الجهد الخدمي الحكومي التابع لمجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، إن فريقه باشر بالإشراف على عملية استنفار خدمية كبيرة لاليات امانة بغداد وبلديات المناطق والأحياء بمساندة هيئة الحشد الشعبي، بعد موجة الأمطار الكبيرة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وذكر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الحملة شملت الشوارع الرئيسية والطرق السريعة وبالخصوص الإنفاق ومداخل المناطق، فضلا عن الدخول الى الازقة والاحياء السكنية.

وطمأن فريق الجهد الحكومي، المواطنين، بحسب البيان، أن الوضع الخدمي مسيطر عليه من خلال حملة الاستنفار الواسعة التي ابتدأت وستستمر بشكل تتابعي للمناطق المتضررة من وجود مياه الأمطار في شوارعها وذلك عبر سحب هذه المياه عن طريق آليات الجهد وفتح المضخات الرئيسة في بلديات المناطق.

بدورها قالت أمانة بغداد في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أمينها عمار موسى كاظم وجه جميع ملاكات وآليات دوائر امانة بغداد بالدخول بحالة انذار قصوى واستنفار الجهود لتصريف مياه الأمطار .

ونقل بيان الأمانة عن امين بغداد، أن "جميع الجهد الآلي والبشري لامانة بغداد مستنفر لتصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة بغداد، وهناك شدة مطرية عالية استمرت لعدة ساعات ومازالت مستمرة بمعدل يفوق الطاقة التصميمية لشبكة العاصمة بغداد".

واضاف "تابعنا خلال جولة ميدانية بجانب الكرخ وبجانب الرصافة جهود تصريف مياه الأمطار وعمل المحطات وخطوط الطوارئ ووجهنا بمضاعفة الجهود وانتشار الكادر الآلي في الشوارع الرئيسة"، مبينا أن "مدينة بغداد شهدت هطول أمطار غزيرة وشديدة تفوق معدلاتها الطاقة الاستيعابية لشبكة مجاري بغداد والعمل جاري من قبل ملاكات امانة بغداد لتصريفها باسرع وقت ممكن، وجميع جهود دوائر امانة بغداد دخلت حالة الانذار القصوى ومستمرة بالعمل لتصريف مياه الأمطار ".

وتابع ان "بعض المناطق في العاصمة شهدت سقوط للأشجار بسبب العواصف المطرية الشديدة وتم توجيه دوائر امانة بغداد برفعها وفتح الطرق "، مشيرا الى ان " بعض خطوط الطاقة الكهربائية المغذية للمحطات خرجت عن الخدمة وتم الاتصال بوزير الكهرباء الذي ابدى التعاون التام وإعادتها للخدمة وضمان تشغيل المحطات بطاقاتها القصوى ".

وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، منذ يوم أمس الجمعة، موجة أمطار غزيرة انهارت بسببها شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وجعلت المواطنين يلازمون منازلهم، فيما لجأ بعضهم الى الاعتماد على أنفسهم في التنقل وبطرق، تصنف بأنها "بدائية".

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز إن موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق العراق جميعاً "عرت" شبكات الصرف الصحي أمام موجة الأمطار وأول اختبار حقيقي تشهده البلاد في هذا الشتاء، ما جعل الكثير منهم يحجمون عن مزاولة أعمالهم الطبيعية، فيما لجأ بعضهم الى التنقل بطرق بدائية.

وأضاف المراسلون المنتشرون في مناطق العراق المختلفة أن بعض المواطنين لجأوا الى استخدام "الطابوق" والبلوك" للتنقل بين مساحات قريبة بسبب انسداد منظومات المجاري، فيما برز الى الواجهة استخدام "البلم" والستوتة من أجل التنقل بعد تعذر التنقل بالسيارات العادية في بعض المناطق.