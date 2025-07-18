مطار السليمانية يعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيران

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مطار السليمانية الدولي، يوم الجمعة، استئناف الرحلات الجوية لشركة "ماهان إير" الإيرانية، وذلك بعد فترة من التوقف.

وذكر المطار في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة باشرت بتنفيذ رحلاتها الجوية بين السليمانية وإيران عبر المطار الدولي، دون الإشارة إلى عدد الرحلات أو جدولها الزمني".

وعلقت عدة شركات ايرانية رحلاتها الى مطار السليمانية في وقت سابق بسبب الهجمات التي تعرضت لها إيران، مما أدى إلى توقف الرحلات بين الجانبين.

وأغلقت إيران مجالها الجوي بشكل تام يوم 13 حزيران/ يونيو بعدما تعرضت لهجوم من إسرائيل، واستؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد.