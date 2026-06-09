مطار البصرة يستقبل 16 رحلة تقل حجاجاً عائدين من الديار المقدسة (صور)

شفق نيوز- البصرة

أعلن مطار البصرة الدولي، يوم الثلاثاء، مواصلة استقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من الديار المقدسة بعد إتمام مناسك الحج، ضمن خطة أُعدت لتسهيل إجراءات الوصول وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج.

وقال مدير المطار، علي عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز إن "المطار استقبل 16 رحلة جوية خاصة بالحجاج، نقلت على متنها 3644 حاجاً"، مبيناً أن "الرحلات بدأت منذ يوم 3 إلى 7 من الشهر الجاري".

وأضاف عبد الرضا أن "إدارة المطار هيأت صالات الوصول والمرافق الخدمية لاستقبال الحجاج وتوفير مختلف التسهيلات اللازمة لهم، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتنظيم حركة المسافرين".

وكانت بعثة الحج العراقية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، نجاح خطتها التنظيمية الخاصة بموسم الحج، بعد إكمال الحجاج العراقيين مناسكهم بيسر وراحة وانسيابية عالية، وسط إشادة واسعة بمستوى الخدمات المقدمة في السعودية.