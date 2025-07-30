مطار البصرة الدولي و8 مناطق عراقية ضمن الأعلى حرارة بالعالم

شفق نيوز- بغداد

سجلت 11 منطقة عراقية وإقليمية، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية، وسط موجة حر شديدة تضرب المنطقة.

وتصدّر مطار البصرة الدولي في العراق القائمة عالميًا بدرجة حرارة بلغت 51.0 درجة مئوية، تلاه كركوك في العراق بـ50.9 درجة، ثم الأهواز في إيران بـ50.8 درجة، وعبادان في إيران بـ50.6 درجة، والعمارة في العراق بـ50.5 درجة.

ثم جاء مطار الكويت الدولي في الكويت سادسا بـ50.3 درجة، تلاه البصرة - الحسين في العراق بـ50.2 درجة، والناصرية في العراق بـ50.2 درجة، ثم صافي آباد في إيران بـ50.2 درجة، تلتها الأشرف الدولي بـ49.8 درجة، ثم علي الغربي بـ49.6 درجة.

وجاءت العميدية في إيران المرتبة 12 بـ49.6 درجة، تلتها طوزخورماتو بـ49.6 درجة، ثم السماوة بـ49.5 درجة، وأخيرًا الأحساء في السعودية بـ 49.4 درجة مئوية.

ومع أن الأيام السابقة شهدت درجات حرارة كانت أشد حرارة وأقسى، إلا أن هذه الموجة الحالية تظل عالية وتفرض تحديات كبيرة على الناس والبيئة في العراق.