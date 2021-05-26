مطار البصرة.. احباط محاولة لإدخال أدوية لعلاج كورونا خلافاً للقانون

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاربعاء، عن إحباطها محاولةٍ لإدخال شحنة أدويةٍ لعلاج مرضى ڨيروس كورونا، خلافا للقانون في مطار البصرة الدولي أقصى جنوبي العراق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مديرية تحقيق البصرة تمكنت من ضبط شحنة أدويةٍ تابعةٍ لإحدى الشركات الأهلية في المطار الدولي بالمدينة، مبينة أن الأدوية، التي تم ضبطها والمخصصة لعلاج مرضى ڨيروس كورونا، هي من نوع(Remidsiver) بنغلاديشي المنشأ تتكون من (7) صناديق تحتوي قرابة (2500) امبولة.

وأضافت الدائرة أن الأدوية المضبوطة بدون شهادة منشأ أو إجازة استيراد، فضلا عن عدم حصولها على موافقة وزارة الصحة، لافتة إلى وجود محاولاتٍ وضغوطاتٍ؛ لتهريبها وإدخالها إلى البلد دون تنظيم معاملةٍ گمرگيةٍ.

وأوضحت الدائرة أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي في العملية التي نُفذت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضها على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.