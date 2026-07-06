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    • مطاردة أمنية تنتهي بسقوط أحد أخطر تجار "الكرستال" جنوبي العراق (فيديو)

    مطاردة أمنية تنتهي بسقوط أحد أخطر تجار "الكرستال" جنوبي العراق (فيديو)
    2026-07-06T08:49:44+00:00

    شفق نيوز- المثنى

    أعلنت مديرية شؤون مخدرات المثنى، يوم الاثنين، الإطاحة بأحد أخطر المتهمين بتجارة المواد المخدرة، بعد تعقب ومطاردة ميدانية اتسمت بالدقة وسرعة التنفيذ.

    وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أسفرت العملية عن ضبط (2 كغم) من مادة الكرستال المخدرة بحوزة المتهم، الذي حاول الفرار وبادر بإطلاق النار باتجاه القوة المنفذة، إلا أن المفارز تعاملت مع الموقف وفق قواعد الاشتباك، وتمكنت من إصابة إطارات العجلة وإلقاء القبض عليه.

    ووفق البيان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وأُحيل إلى القضاء المختص لينال مصيره المحتوم وفق للقانون.

    مطاردة أمنية تنتهي بسقوط أحد أخطر تجار "الكرستال" جنوبي العراق (فيديو)

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