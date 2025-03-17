مطاردة على طريق اليوسفية في بغداد.. المرور تفند اتهامات "الرشوة" (فيديو)

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، الادعاءات المتداولة بشأن طلب "رشوة" من سائق مركبة حمل مقابل السماح له بالعبور على طريق اليوسفية السريع جنوبي بغداد، مؤكدة أن السائق لم يمتثل للتعليمات وقاد مركبته بتهور.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة بين دورية مرور ومركبة حمل على طريق اليوسفية السريع، حيث ادعى ناشروه أن عناصر المرور طلبوا "رشوة" من السائق، وهو ما نفته مديرية المرور.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً لأحد سائقي المركبات وهو يرفض التوقف لدورية المرور ويتهمهم بتهم واهية".

وأضاف البيان: "نعرض فيديو موثق من إحدى الكاميرات يوضح أن سائق المركبة لم يمتثل لمفرزة المرور العاملة على منع دخول مركبات الحمل في الأوقات المخصصة للمنع، حيث قام بالهروب وقيادة المركبة بتهور، محاولًا قطع الطريق على مركبة المرور، ما كاد أن يتسبب بعدة حوادث مرورية".

وأكدت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، إضافة إلى إقامة دعوى قضائية ضده بناءً على ما ورد في المقطع المتداول".

وختمت المديرية بيانها بدعوة سائقي المركبات إلى التعاون والالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، مشددة على أن "مديرية المرور تعمل جاهدة لخدمة المواطنين وضمان سلامتهم".