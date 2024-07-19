مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني العالمي لهذا السبب

شفق نيوز/ كشف مدير مطار بغداد الدولي حارث العبيدي، يوم الجمعة، عن سبب عدم تأثر مطار بغداد وباقي مطارات البلاد بالخلل التقني العالمي الذي تسبب بتعطيل بعض شركات الطيران وخاصة في أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن الرحلات في مطار بغداد لا تتوقف لأنها لا تعتمد على نظام مايكروسوفت.

وأضاف أن أنظمة الحجز والاصدار تعتمد "اماديوس"، مشيرا إلى أن انظمة المغادرة الآلي تعتمد على نظام "السيتا".

من جهتها اعلنت ادارة مطار كركوك الدولي، هبوط طائرة قادمة من مطار انقرة الدولي دون وجود أي تأثير على تسيير الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بسبب ذلك الخلل.

وقال مدير اعلام مطار كركوك الدولي هردي صمد لوكالة شفق نيوز، إن "مطار كركوك الدولي استقبل قبل قليل طائرة قادمة من مطار انقرة الدولي والتي هبطت في مدرج مطار كركوك"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي خلل على جدول الرحلات بين مطار كركوك الدولي ومطارات تركيا في انقرة وإسطنبول الدوليين".

وأوضح أن "الرحلات الجوية في مطار كركوك مع تركيا، وهي بواقع رحلتين اليوم الجمعة واحدة من انقرة والثانية من إسطنبول وثلاث رحلات يوم الأحد، ورحلتين يوم الاثنين، ورحلات هذا اليوم تجري بصورة طبيعية، والمطار متصل بالشبكة الدولي الإنترنت وباقي الاتصالات".

ونوه صمد إلى أن "هبوط الرحلة الاولى بوقتها المحدد يعني بأن الأمور طبيعية بالرحلات بين مطارات العراق، ومنها مطار كركوك، وستنطلق رحلة من كركوك الى انقرة خلال الساعات المقبلة".

و تسبب خلل تقني عالمي، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأميركية، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

وأعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.