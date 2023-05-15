مضاعفة حصة محافظة عراقية تعيد تعديل الموازنة الاتحادية

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة كربلاء، فراس المسلماوي، يوم الاثنين، بمضاعفة موازنة المحافظة الاستثمارية إلى ثلاثة أضعاف لاحتياجها لمشاريع بنى تحتية مستدامة، فيما أشار إلى "تفهم ووعد" من اللجنة المالية النيابية، بمعالجة وضع كربلاء ضمن التعديلات التي ستجرى على الموازنة.

وقال المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى في استقبال الزائرين والوافدين من داخل العراق وخارجه، إذ تستقبل سنوياً نحو 60 مليون زائر ووافد، ولا يقتصر ذلك في الزيارات الخاصة، بل حتى الزيارت الاعتيادية كمثل ليالي الجُمع والعطل تحولت إلى مليونية، فهي محطة للزائرين والوافدين من كل أنحاء العراق وخارجه".

وأضاف أن "محافظة كربلاء جاذبة للسكّان، فقد استقبلت المهجّرين جرّاء العمليات الإرهابية وأصبح هؤلاء جزءاً من المدينة، بالتالي تضاعف أعداد سكّان المحافظة إلى ثلاثة أضعاف".

وأشار إلى أن "محافظة كربلاء تُحسب في الموازنة العامة على أن ساكنيها مليون و200 ألف نسمة، في حين أن العدد الحقيقي لقاطني كربلاء يزيد على 3 ملايين نسمة، ما يستدعي وجود موازنة خاصة لها، نظراً لاحتياجها إلى بنى تحتية مستدامة".

وأكد المسلماوي، مطالبة رئيس الوزراء واللجنة المالية النيابية بعد اللقاء بها، بـ"مضاعفة موازنة كربلاء إلى ثلاثة أضعاف، باعتبار أن هناك برامج خاصة لها، ولا بد من شمولها بالبرنامج الحكومي الخاص"، مبيّناً أن "كربلاء تحتاج إلى استكمال الدوارات الثلاث التي سوف تُساهم بانسيابية النقل وخدمة الزائرين، فهي إحياء لمدينة كربلاء".

ولفت إلى أن "المخصص الحالي للمحافظة في مسودة الموازنة، هزيل ولا ينسجم مع حجم كربلاء، لذلك تمت المطالبة بتعديله ووضع كربلاء في البرامج الخاصة الحكومية ومضاعفة الموازنة الاستثمارية"، موضحاً أن "هناك تعاوناً من قبل اللجنة المالية ورئيسها عطوان العطواني الذي تفهّم وضع كربلاء ووعد بمعالجة موضوعها في التعديلات التي ستجرى على الموازنة".

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أمس الأحد، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، بعد إنجاز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع القانون.