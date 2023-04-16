مصير مجهول لمعتمر كربلائي احتجزته السعودية وعائلته تناشد عبر "شفق نيوز"

شفق نيوز/ ناشدت عائلة مواطن كربلائي تحتجزه السلطات السعودية منذ 40 يوماً، يوم الأحد، الحكومة والبرلمان العراقيين بالتدخل لإطلاق سراح ابنهم والكشف عن مصيره، مبينة أنه تم احتجازه بسبب نشره صورة لمعلم من معالم مدينة مكة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن السلطات السعودية قامت باحتجاز المواطن الكربلائي "حسن برير صاحب" بسبب منشور على حسابه في انستغرام، ورد فيه ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعن تفاصيل القضية يشرح "محمد صاحب" عم المحتجز، لوكالة شفق نيوز "ذهب حسن برير صاحب (23 عاماً)، إلى السعودية لأداء العمرة برفقة والده، واثنين من أعمامه (بضمنهم المتحدث)، ومكثنا 10 أيام في المملكة، وبعد إتمام المناسك، توجهنا إلى الحدود في منفذ عرعر السعودي لمغادرة المملكة والعودة إلى العراق، إلا أننا فوجئنا بوجود قرار منع على حسن".

وأضاف "السلطات في منفذ عرعر السعودي قالوا إن هناك طلب استدعاء للمعتمر حسن من قبل شرطة الخالدية في مكة، لذلك يجب عليه العودة لبيان سبب هذا المنع، لذلك رجع حسن إلى مكة ورافقه والده وعمه، أما أنا فقد عدت إلى العراق".

وأوضح محمد، أنه "وفقاً للتحقيق مع حسن في مركز شرطة الخالدية فإن احتجازه كان بسبب قيامه بنشر صورة على منصة انستغرام لأحد المعالم السعودية (برج الساعة)، اعتبرته السلطات السعودية مسيئاً للمملكة"، ولم يتسنى لوكالة شفق نيوز التوصل إلى ما نشره برير وما هو مضمونه".

وتابع بالقول "تم تحويل المحتجز من مركز شرطة الخالدية إلى المباحث العامة، ومضى على احتجازه شهراً و10 أيام".

وأشار محمد إلى أن "والد حسن وعمه المتواجدان حالياً في مكة، في حالة يرثى لها، فلا يستطيعان رؤية الموقوف للاطمئنان عليه، ولا نعلم مصيره الحالي".

وأكد أن "عائلة الموقوف قامت بتبليغ وزارة الخارجية العراقية والسفارة العراقية في السعودية بالقضية، وقد قاموا بدورهم بإرسال طلب إلى الجهات السعودية للاطلاع على الأمر، ولكن لا يوجد جواب من الأخيرة لحد الآن، كما تطالب عائلته من الجهات العراقية وعلى رأسهم رئيسي الوزراء والبرلمان بالتدخل في القضية لإطلاق سراح حسن".