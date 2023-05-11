مصيرهم الشطب.. الكشف عن مئات المحامين المخالفين للقانون بينهم عناصر امن

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة انتداب محامي ذي قار، احمد الازيرجاوي، يوم الخميس، عن مئات المحامين المخالفين لقانون النقابة والجمع بين وظيفتين، مؤكدا أن من بينهم ضباط وعناصر من الاجهزة الامنية.

وذكر الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، ان "الهيئة تابعت خلال الفترة الماضية موضوع المزدوجين الذين لديهم وظيفة حكومية ويمارسون مهنة المحاماة في الوقت نفسه، حيث تم في آذار الماضي مفاتحة ديوان محافظة ذي قار لإجراء التقاطع الوظيفي لـ2651 محامياً في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية".

وبين ان "المحافظة قامت بإجراء التقاطع الوظيفي وتبين ان هناك 405 موظفين ما زالوا يمارسون مهنة المحاماة، من بين ضباط امن وعناصر شرطة".

واشار الازيرجاوي إلى ان "هؤلاء ترافعوا خلال الفترة الماضية عن المئات من المواطنين في محاكم المحافظة"، موضحا ان "مصير هؤلاء المحامين الذين لديهم ازدواج وظيفي سيكون الشطب من السجل العام للمحامين وستتم مفاتحة مقر نقابة المحامين العام في بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ويمنع قانون نقابة المحامين العراقيين الجمع بين مهنة المحاماة واي وظيفة حكومية اخرى.