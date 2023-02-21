"مصيبة كبرى".. موظفون عراقيون يكشفون عن تحول قطع اراض وزعت لهم الى مقالع ومزارع

شفق نيوز/ كشف موظفون في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، عن تحول الأراضي التي وزعت عليهم مؤخراً من قبل الحكومة المحلية بالمحافظة إلى "مقالع ترابية ومزارع خاصة"، مشيرين إلى أن الجهات التنفيذية والأمنية عاجزة عن اتخاذ قرار واضح بردع هذه التجاوزات، فيما وصفوا الأمر بأنه "مصيبة كبرى".

وأبلغ الموظفون وكالة شفق نيوز، ان "مقاطعة 281 تم تحويلها من مالية وصفتها الزراعية إلى ملك صرف المديرية بلدية الناصرية، حيث تم تحويل 5356 دونما وزعت على الموظفين، إذ ذهب من ضمنها لدائرة الصحة بواقع 4817 قطعة أرض، والداخلية أكثر من 3 آلاف والجرحى وباقي الدوائر"، لافتين إلى أن "هذه الوجبات وزعت عام 2021، أي قبل عامين الآن ".

واضافوا،"حين باشرنا بالتحرك لأجل إفرازها بكتب رسمية، لم نجد أي تعاون في ذلك وحينها لم يكن هناك أي تجاوز على المقاطعة وكذلك بلدية لم تكن مستقرة إداريا بسبب كثرة تغيير المديرين ". وتابعوا، "مع وصول المدير الحالي للبلدية تمكنا من إخراجه معنا لإجراء الكشف على المقاطعة لغرض فرزها وتفاجئنا بالمصيبة الكبرى التي وقعت علينا وهي أن مقاطعتنا تحولت إلى مقالع ترابية وبناء تجاوز فيها مزارع وبيوت ".

ولفتوا، إلى أن "اتصالهم بالشرطة لم يجدي نفعاً لانهم يطلبون أسماء، وهذا لا يمكن لأن القضية تصبح عشائرية، والحكومة المحلية ضبابي موقفها تجاه المتجاوزين وبالتالي لا يمكننا أن نتحرك بمفردنا تجاه هذا الأمر ما لم نلمس جدية من حكومة المحافظة في محاربة المتجاوزين"، موضحين ان "مقاطعة 281 ضمن حدود بلدية الناصرية ومصادق عليها منذ عام 2008 ضمن التصميم الحديث لمدينة مركز المحافظة".

وطالب الموظفون المشمولون بتوزيع قطع المقاطعة 281، الجهات المحلية في المحافظة والمركزية بـ"وضع حل لقضيتهم قبل فوات الأوان، لأنهم عجزوا بتنفيذ مطالبهم في المناشدات السابقة".