مصور في إعلام بلدية الموصل بين "الحياة والموت" بسبب صعقة كهربائية

شفق نيوز/ نجا مصور من شعبة الإعلام في بلدية الموصل، يوم الأحد، من موت محقق بعد إصابته بصعقة كهربائية أثناء محاولته رفع كيبل من أحد الشوارع في المدينة.

وذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن المصور خالد وليد، أصيب بصعقة كهربائية شديدة اثناء رفعه أحد الكابلات عن الطريق، وكادت أن تنهي حياته لولا تدخل أحد أصحاب المحال القريبة وإنقاذه في اللحظات الأخيرة.

من جانبه، أوضح علاء الحيدري، مسؤول شعبة الاعلام في بلدية الموصل، لوكالة شفق نيوز، ان الصعقة التي تعرض لها المصور كانت شديدة، مشيرا الى انه الان فاقدا للوعي في العناية المركزة.

وأضاف الحيدري أن وضع المصور "بين الحياة والموت" ولا احد يعلم ما الذي تسببت به الصعقة من اضرار في جسده، مؤكدا أن حالته "حرجة جداً".