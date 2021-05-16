مصنع عراقي يعلن إنتاج 25 مليون كمامة ويستعد لإبرام عقود مع الصحة

شفق نيوز/ أعلن مدير مصنع القطنية التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ياسـر عبـد الواحد، يوم الاحد، عن إنتاج وتسويق أكثـر مـن (٢٥) مليـون كمامـة طبية.

واكد عبـد الواحـد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إمكانية وقُدرة معمل المُنتجات الطبية التابع للمصنع على تغطية حاجة وزارة الصحة من مُختلف المُنتجات الطبية بالمُواصفات والكميات المطلوبـة".

وأضاف، أن "معمل المُنتجات الطبية من المعامل المُتطورة التي تحتوي على مكائن حديثة ويعمل بطاقات عالية لإنتاج مُنتجات البلاستر والشاش والقطن الطبي والضماد وغطاء الرأس والقدم وغيرها إضافة إلى إنتاج الكمامات الوقائية"، لافتاً إلى أن "المعمل نفذَ العديد من عقود التجهيز إلى وزارة الصحة للمُنتجات المذكورة كما وسوقَ كميات تجاوزت الـ(٢٥) مليون كمامة إلى وزارات الصحة والدفاع ومجالس المُحافظات والسوق المحلية وبأسعار رخيصة جداً".

واوضح عبد الواحد، أن "المعمل تمَ تأهيلهُ وتطويرهُ من قِبل شركة فلوتتيان البريطانية المُشاركة وفق أحدث المُواصفات العالمية وتجهيزهُ بمكائن حديثة من بينها (٦) مكائن مُتطورة لإنتاج الكمامات الوقائية بطاقة (٤٩) كمامة بالدقيقة فضلاً عن تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم".

وأكد، أن "المعمل أستمر بالعمل ليلاً ونهاراً خِلال العام الماضي ومُنذ بدء أزمة وباء كورونا رغم الظروف الحرجة التي مرَ بها البلد ونفذَ كافة العقود بِمواعيدها المحددة ودون أي تأخير"، مشيرا الى "سعي المصنع مع الشركة المُشاركة لإبرام عقود جديدة مع وزارة الصحة لتلبية مُتطلباتها واحتياجاتها من مُختلف المُنتجات الطبية بالمُواصفات والكميات المطلوبـة".