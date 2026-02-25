مصنع تدوير "الكارتون" في بابل.. طاقة إنتاجية كبيرة وفرص عمل للشباب (صور)

شفق نيوز- بابل

يمثّل مصنع تدوير الكارتون في محافظة بابل، وهو الأكبر في منطقة الفرات الأوسط، نموذجاً صناعياً متقدماً في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات وطنية ذات قيمة اقتصادية، في خطوة تعزز مسار التنمية الصناعية وتدعم الاقتصاد المحلي في بابل وبقية محافظات العراق.

ويقع المصنع على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل، في موقع استراتيجي بقلب العراق، حيث يعتمد على خطوط إنتاج عالمية حديثة قادرة على معالجة كميات كبيرة من النفايات الورقية، وتحويلها إلى ورق كارتون يُستخدم في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

ويعمل المصنع على جمع نفايات الورق والكارتون من محافظات الفرات الأوسط والجنوب، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 200 طن يومياً، تسهم محافظة بابل وحدها بنحو 50 طناً يومياً، ما يعكس الدور الحيوي للمحافظة في دعم هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي.

وأكد مدير المصنع، محمد عباس، لوكالة شفق نيوز أن "المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات التحويلية في العراق"، مشيراً إلى أن "المصنع لا يقتصر دوره على إعادة التدوير فحسب، بل يسهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب العراقي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي".

ويأتي إنشاء المصنع ضمن خطة شركة جوهرة سما بابل لتوسيع مشاريعها الصناعية، بهدف زيادة الإنتاج الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة محافظة بابل كمركز صناعي رئيسي يخدم مختلف مناطق العراق.

ويُعد هذا المشروع من أبرز المبادرات الصناعية الحديثة في قطاع إعادة التدوير، لما له من أثر اقتصادي وبيئي إيجابي، عبر تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.