مصر تستأنف تسيير رحلاتها إلى العراق والأردن ولبنان

شفق نيوز/ أعلنت شركة الخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران"، مساء الأحد، عودة الطيران إلى 3 دول توقفت أمس بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

وجاء في بيان للشركة، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان، فقد قررت (مصر للطيران) إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة آنفاً".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد أعلنت أمس السبت، غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، ابتداء من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الأحد.

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.