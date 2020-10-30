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مصر تزوّد العراق بـ15 طناً من المُواد الطبّية لمواجهة فيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-30T11:56:22+0000
مصر تزوّد العراق بـ15 طناً من المُواد الطبّية لمواجهة فيروس كورونا

شفق نيوز/ وصلت إلى مطار بغداد، يوم الجمعة، شحنة من المُواد الطبّية المُقدّمة من جمهوريّة مصر العربية، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مطار بغداد استقبل طائرة تحمل 15 طناً من المُواد الطبّية مقدمة من جمهوريّة مصر العربية.

وأشار البيان أن ذلك يأتي "في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتفعيلا لمبدأ التعاون الثنائيّ في مُواجَهة الجائحة الفيروسية".

بدوره، قال رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجيّة العراقية أسامة مهدي غانم أن "جمهورية مصر العربية سبّاقة دائماً في تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعاً، بما يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وثمّن غانم "دور الشقيقة مصر لدعم جُهود الكوادر الطبية العراقية التي تُحارب للقضاء على الوباء"، لافتاً الى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقة بين البلدين"، بحسب البيان.

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