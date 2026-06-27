مصر تدعم طلب العراق استضافة المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد

شفق نيوز- القاهرة

بحث رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ووزير الاعلام المصري ضياء رشوان، الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة 15 للمؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب، لاختيار قيادة جديدة للاتحاد والامانة العامة ورسم السياسات الستراتيجية للعمل الاعلامي في الدول العربية.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير المصري، لنقيب الصحفيين وناقش معه العلاقات الثقافية والاعلامية وضرورة تعزيزها بين البلدين الشقيقين.

وعبر وزير الاعلام المصري عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الاخوية بين مصر والعراق معتبرا اياها نقطة التقاء عربي في المجالات كافة ومنها المجال الاعلامي والثقافي، مؤكدا دعمه القوي لطلب العراق استضافة المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد.