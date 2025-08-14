مصر تدرب 400 ضابط عراقي على "الإنزال الجوي" والاقتحامات

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع، يوم الخميس، بأن قرابة 400 ضابط وجندي من القوات الخاصة التابعة لرئاسة أركان الجيش أنهوا أول تدريب من نوعه في مجال الإنزال الجوي والاقتحامات، ضمن قوة مجوقلة ومحمولة جواً، في جمهورية مصر العربية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نحو 400 ضابط من رتب مختلفة وجندي من القوات الخاصة، شاركوا على مدى أربعة أشهر في مواقع عسكرية بمحافظة الشرقية المصرية، في دورات مكثفة وُصفت بالعنيفة هي الأولى من نوعها، شملت تدريبات على الإنزال الجوي، والاقتحامات، والمشاركة في عمليات جوية كقوات محمولة جواً، إضافة إلى مهارات الاقتحام الخاصة".

وبيّن أن "هذه الدورة تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين العراق ومصر، وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرات القوات الخاصة العراقية على تنفيذ مهام نوعية ومعقدة في مختلف الظروف الميدانية".

وفي السياق، قال الخبير العسكري العميد المتقاعد سامي الجبوري للوكالة، إن "مثل هذه الدورات تمنح القوات الخاصة العراقية مهارات متقدمة في عمليات الإغارة الجوية، وتزيد من قدرتها على التعامل مع الأهداف في عمق مناطق العدو بسرعة وفعالية".

وأضاف الجبوري، أن "التدريب مع قوات تمتلك خبرة واسعة كالجيش المصري، يمنح المقاتلين العراقيين فرصة لاكتساب تكتيكات جديدة في القتال الحضري وحرب العصابات، ويعزز من الجاهزية القتالية في مواجهة التحديات الأمنية".

ويشهد التعاون العسكري بين العراق ومصر تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، شمل تبادل الخبرات، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، وإبرام اتفاقات في مجالات التسليح والتدريب، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية، والاستفادة من الخبرة القتالية المصرية في مجال الحروب التقليدية ومكافحة الإرهاب.