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"مصري الجنسية".. وفاة ثالث نزيل في سجن الحوت خلال ساعات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-27T10:22:47+0000
"مصري الجنسية".. وفاة ثالث نزيل في سجن الحوت خلال ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة نزيل ثالث في سجن الناصرية المركزي، مشيراً إلى أن النزيل مصري الجنسية .

 وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نزيلاً ثالثاً توفي اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة إصابته بعارض صحي مفاجئ، مبيناً أن النزيل السجين مصري الجنسية ومحكوم بالسجن 15 عاماً نتيجة إدانته وفق المادة 10 من قانون الجوازات العامة.

وأفاد مصدر في ذي قار، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتسجيل سجن الحوت في مدينة الناصرية حالتي وفاة جديدتين لسجينين محكوم عليهما بتهمة "الارهاب" احدهما من سكنة العاصمة بغداد والاخر من البصرة جنوبي البلاد، أحدهما بمرض التدرن والاخر بعارض صحي مفاجئ.

يذكر أن الأيام الخمسة الماضية سجلت بشكل شبه يومي حالات وفاة داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي العراق، غالبيتها نتيجة الاصابة بمرض التدرن.

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